ЗСУ вибили російських окупантів з Урожайного на Донеччині

Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Урожайне у Донецькій області.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у середу, 16 серпня.

«Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», — повідомила вона.

Урожайне — селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Зранку Генштаб ЗСУ писав, що росіяни під Урожайним безуспішно намагалися відновити втрачене становище. За словами речника Андрія Ковальова, після звільнення українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях окупантів, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Загалом Міноборони України повідомило про звільнення в червні дев’яти населених пунктів на півдні та сході. Від початку контрнаступу ЗСУ відвоювали понад 192 кв. км території на півдні України та 40 кв. км на Бахмутському напрямку.