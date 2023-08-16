Український стартап дозволяє дистанційно ідентифікувати людей і користується попитом у Польщі, Африці та Великобританії

Український стартап дозволяє віддалено ідентифікувати та підтвердити особу людини, включно з її паспортними даними. Це потрібно, наприклад, для відкриття рахунку в банку. Команда вже залучила на розвиток бізнесу близько 400 тис. дол., а нещодавно Electronic KYC став одним із п’яти учасників програми Start Path Ukraine від Mastercard.

Далеко не всі стартапи стають успішними. Але історія українського Electronic KYC показує, що інколи успіх приходить звідти, звідки його не чекали.

Як виникла ідея стартапу Electronic KYC, як він працює та як війна в Україні ледь не знищила все і водночас підштовхнула стартап до розширення на закордонні ринки — читайте у матеріалі NV-Бізнес.

Як зародилась ідея стартапу

У 2019 році Денис Галенко разом із партнером Віктором Плотніковим працювали над фінтех-стартапом для мілленіалів Saver — рішенням для накопичення, збереження і примноження особистих фінансів.

У процесі розробки виникла проблема — як дистанційно перевіряти клієнтів. Готового рішення, яке б задовольняло всі вимоги з точки зору автоматизації, на той час на ринку не було, тому засновники стартапу вирішили розробити його самостійно.

«Для нас було критично, щоб ідентифікація і онбординг клієнтів були повністю автономними, а ми б могли зосередитись на розвитку нашого головного продукту», — пригадує Денис Галенко.

Це був початок 2020 року, розпал пандемії коронавірусу. Більшість банківських установ шукали рішення для мінімізації фізичного контакту і переходили на дистанційне обслуговування клієнтів. Тому новим інструментом почали активно цікавитися банки.

«Наші напрацювання з віддаленої ідентифікації клієнтів викликали набагато більше інтересу, ніж сам стартап Saver. Тож ми вирішили зосередитись на проблемі, яка боліла набагато більше, ніж та, яку ми хотіли вирішити початково. Так відбувся наш півот, тобто зміна напряму розвитку стартапу», — каже Денис Галенко.

Новий стартап отримав назву Electronic KYC. За три роки команда залучила близько 400 тис. доларів на розвиток свого проєкту, зокрема отримавши 250 тис. євро венчурного фінансування від польського фонду. Цього року Electronic KYC став одним із п’яти учасників програми Start Path Ukraine, яка була розроблена компанією Mastercard спеціально для підтримки українських фінтехів. У рамках програми стартапи отримують доступ до ресурсів, менторського супроводу і можливостей нетворкінгу з експертами, а також гранти у розмірі 10 тис. доларів.

Інструмент для віддаленої ідентифікації клієнтів

Electronic KYC — це програмне забезпечення (SaaS), яке допомагає банкам та фінтех-компаніям швидко масштабувати свої клієнтської бази, зводячи до мінімуму зусилля клієнта щодо відкриття рахунку та повністю автоматизуючи процес залучення клієнтів.

«По суті, це набір сервісів, які дозволяють ідентифікувати, верифікувати або ж аутентифікувати людину дистанційно. Серед них: розпізнавання реальності особи (liveness detection), порівняння обличчя (face match), читання і перевірка валідності документів, які посвідчують особу (ID, водійські права, закордонні паспорти тощо) та інші», — пояснює засновник Electronic KYC Денис Галенко.

Він зазначає, що на ринку були схожі за функціоналом рішення, але всі вони вимагали втручання операторів та ручної перевірки і обробки даних.

Наприклад, для дистанційного відкриття рахунку в банку клієнта просили зробити фото паспорта. Але якщо фото було обрізаним або розмитим, оператору доводилось просити клієнта зробити фото знову. Це суттєво впливало не лише на час обслуговування, а й на конверсію.

«Наше рішення розпізнає документ у відеопотоці, виконує низку перевірок на автентичність, автоматично робить фото і читає дані документу. А технологія розпізнавання обличчя перевіряє, чи справді перед камерою жива людина. Фото порівнюється із тим, яке міститься в паспорті, як на візуальній частині, так і з тим, яке „зашите“ в біометричному чипі», — розповідає засновник Electronic KYC.

Ідентифікація та перевірка особи відбувається за кілька секунд, дозволяючи користувачеві пройти її з будь-якого девайсу з камерою (смартфон, планшет, ноутбук) у зручному місці без необхідності відвідувати відділення фінустанови.

Інструмент використовує технологію штучного інтелекту для розпізнавання документів і облич, оптичне розпізнавання символів для читання даних з документів (OCR), радіочастотну ідентифікацію для читання біометричних паспортів (RFID) та інші.

Electronic KYC — це продукт, який можна вбудувати на будь-яку платформу, наприклад, вебсторінку чи мобільний застосунок та адаптувати його під потреби бізнесу. Це дає змогу проводити перевірку користувача на власних ресурсах бізнесу без переходів на інші сторінки чи додатки.

«Серед можливих кастомізацій: конструктор послідовності дій (flow), дизайн, схеми взаємодії (процес можна налаштувати як в хмарі, так і на локальних потужностях бізнесу), взаємодія зі сторонніми сервісами (open banking, Дія, бюро кредитних історій) тощо», — пояснює засновник стартапу.

Рішення може бути корисним для банків, мікрокредитних організацій, платформ, що здійснюють грошові перекази. Також рішенням цікавляться компанії з криптоіндустрії та проекти Web 3.0.

Вартість верифікації одного клієнта — менше 1-го долара. Electronic KYC пропонує пакети транзакцій, які надаються за підпискою. Вартість транзакції залежить від обраного пакета.

«Вартість однієї операції складає від 50 до 80 центів за повну перевірку. Бізнес сплачує тільки за успішні транзакції, тобто за проведені перевірки клієнтів. Зі збільшенням кількості транзакцій вартість перевірки знижується. Зараз ми готуємо рішення для малого і середнього бізнесу», — зазначає Денис Галенко.

Війна і новий етап розвитку стартапу

Першими клієнтами Electronic KYC у 2020 році стали банки. Команда працювала виключно на українському ринку і активно розвивалася. До початку війни Electronic KYC уже мав законтрактований щомісячний регулярний дохід у 15 тис. доларів.

Війна стала важким випробуванням і дуже сильно вплинула на розвиток стартапу, який мав клієнтів лише в Україні.

«З початком війни практично всі наші напрацювання і контракти були скасовані. У нас залишився лише один партнер серед банків з України», — каже Денис Галенко.

Тож команда почала шукати можливості за кордоном. У серпні 2022 року Electronic KYC залучив 250 000 євро фінансування від польського венчурного фонду Czysta3.VC.

«Польський венчурний фонд відкрив для нас двері, які дозволили краще зрозуміти проблеми ринку, а також зрозуміти стратегію подальшого розвитку продукту. Ці кошти здебільшого ми використали на розробку вебверсії нашого продукту, щоб покрити більшу кількість клієнтів», — пояснює Галенко.

Паралельно з цим команда стартапу почала досліджувати інші ринки і розширювати географію за межами України та Польщі. Проводячи інтерв’ю з потенційними клієнтами, вдалося вийти на ринок Великобританії та країн Африканського континенту.

«Наше рішення є універсальним. Система може розпізнавати будь-яке обличчя та читати більше ніж 12 тисяч типів різних документів з усього світу. Тобто, технічно інструмент може працювати у будь-якій країні. Але питання в тому, де ми зможемо масштабуватися найшвидше. Зараз ми перевіряємо певні припущення, але поки не готові сказати, на які країни будемо розширюватися далі», — говорить засновник Electronic KYC.

За цей час команда зросла з двох до 14 людей. З’явилися нові клієнти, зараз їх близько 10.

Наразі стартап проходить акселераційну програму Start Path Ukraine від Mastercard.

«Ментори Mastercard допомагають нам отримати зворотний зв’язок щодо продукту у його поточному стані, зрозуміти шляхи вдосконалення та провалідувати стратегію подальшого розвитку, яку ми вже маємо. Для нас цей досвід безцінний і його результатом стануть цілком конкретні дії, які, я сподіваюсь, ми зможемо незабаром анонсувати», — зазначає Денис Галенко.