СБУ оприлюднила фото дронів “Морський малюк”, якими було атаковано Керченський міст та кораблі рашистських окупантів

Служба безпеки України оприлюднила відео і фото зі своїми надводними дронами SeaBaby («Морський малюк»).

Публікація з’явилася після того, як голова СБУ Василь Малюк у коментарі СNN заявив, що ці дрони атакували Керченський міст у липні, великий десантний корабель «Оленьогірський гірник» і танкер SIG.

За словами Малюка, дрони роблять на одному з підземних виробництв в Україні. «Морський малюк» може нести бойовий заряд від 450 до 850 кілограмів.

Він додав, що над розробкою цих дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери й айтішники.

Для ураження російського десантного корабля і танкера SIG було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини, повідомив голова СБУ.

Він наголосив, що всі уражені цілі є «цілком законними», відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права.

За словами Малюка, західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але «активно переймають унікальний досвід СБУ».

Цього місяця розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі «опинилися під загрозою», а Україні вдалося знайти «слабку ланку».

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.