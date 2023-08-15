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Українські спортсмени-веслувальники на чемпіонаті світу в Таїланді здобули 6 медалей і славу справді незламних

Дата: 15.08.2023
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Навіть на напівзатопленому човні українці обійшлися без жодної сторонньої допомоги. Фото: dragonboat2019TH

Українські веслувальники на човнах «Дракон» здобули шість медалей на чемпіонаті світу у Таїланді і вразили всіх силою духу.

Україна завоювала «срібло» у класі Д-12 серед юніорів (змішана програма, 2000 метрів), передає Укрінформ.

«Бронза»:

клас Д-12, юніори, відкритий клас, 2000 метрів;

клас Д-12, юніори, змішаний клас, 500 метрів;

Д-12, юніори, змішаний клас, 200 метрів;

Д-12, юніори, відкритий клас, 200 метрів;

Д-12, юніори, відкритий клас, 500 метрів.

Але особливо учасникам і глядачам чемпіонату світу запам’ятався заїзд у відкритому класі «Прем’єр» на  2000 м. За 200 м до фінішу човен української команди затопило хвилею від суперників. Наш екіпаж продовжив веслувати у затопленому човні і дістався фінішу шостими з дев’яти учасників під оплески трибун. Три  команди під час цієї гонки зійшли з дистанції.

 

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