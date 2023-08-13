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Україна отримала нові установки ЗРК Patriot з Німеччини

Дата: 13.08.2023
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Німецька сторона передала Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Київ отримав дві ЗРК Patriot, про йдеться у повідомленні уряду Німеччини. Засоби ППО передано Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

У нього також увійшли:

  • шість тягачів 8×8 HX81 і п’ять напівпричепів;
  • десять гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;
  • п’ять машин прикордонної охорони;
  • чотири розвідувальних дрони Vector;
  • дві вантажно-розвантажувальні машини 8×6;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 6 525 155-мм снарядів;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 1 163 біноклі;
  • 20 тисяч захисних тактичних окулярів.

Крім того, німецька сторона надала 40 тисяч аптечок.

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