Україна отримала нові установки ЗРК Patriot з Німеччини

Німецька сторона передала Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Київ отримав дві ЗРК Patriot, про йдеться у повідомленні уряду Німеччини. Засоби ППО передано Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

У нього також увійшли:

шість тягачів 8×8 HX81 і п’ять напівпричепів;

десять гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;

п’ять машин прикордонної охорони;

чотири розвідувальних дрони Vector;

дві вантажно-розвантажувальні машини 8×6;

100 кулеметів MG5;

6 525 155-мм снарядів;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

1 163 біноклі;

20 тисяч захисних тактичних окулярів.

Крім того, німецька сторона надала 40 тисяч аптечок.