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Творча група історичного екшену “Довбуш” вирушає з кінопоказом у тур містами України

Дата: 12.08.2023
Автор:
24 серпня 2023 року, до Дня Незалежності України, стрічка “Довбуш” вийде в український кінопрокат.

Творча група фільму повідомила, що незабаром вирушає у тур українськими містами, щоб особисто презентувати картину глядачам. У турі візьмуть участь режисер стрічки Олесь Санін, продюсер Максим Асадчий та актори фільму Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Роман Ясіновський, Дмитро Вівчарюк, Ростислав Держипільський, Володимир Бєляєв, Олег Шульга та інші.

Графік показів такий:

— 19 серпня, Чернівці, культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, фільм-відкриття 14-го ОМКФ

— 20 серпня, Івано-Франківськ, кінотеатр «Космос»

— 21 серпня Львів, кінотеатр «Планета Кіно» (ТРЦ Forum)

— 22 серпня Луцьк, кінотеатр Multiplex (ТРЦ «Промінь»)

— 23 серпня Київ, кінотеатр «Оскар» (ТРЦ Gulliver)

— 24 серпня Харків, кінотеатр Multiplex (ТРЦ Nikolsky)

— 25 серпня Дніпро, кінотеатр «Мост-Кіно»

— 26 серпня Запоріжжя, кінотеатр ім. Довженка

— 27 серпня Одеса, кінотеатр Multiplex (ТРЦ Gagarinn Plaza)

— 28 серпня Черкаси, кінотеатр «Україна»

— 29 серпня Хмельницький, кінотеатр Woodmall

— 30 серпня Тернопіль, кінотеатри Мiramax та Zlata

— 31 серпня Житомир, кінотеатр ім. Франка

Джерело: Детектор.Медіа

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