Льотчик-штурмовик з Умані перевершив рекорд Кожедуба і отримав Золоту Зірку Героя України

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України льотчику Ростиславу Лазаренку та вручив його орден “Золота Зірка”. Він здійснив понад 300 бойових вильотів. Про це повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова, пише УНН.

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“Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЛАЗАРЕНКУ Ростиславу Павловичу — уманчанину, підполковнику, льотчику-штурмовику, який має за плечима понад 300 бойових вильотів”, – йдеться у повідомленні.

Додамо

6 серпня президент України Володимир Зеленський під час заходів з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ вручив Лазаренку ​​найвищу державну нагороду.

Доповнення

Ростислав Лазаренко боронить небо з перших хвилин повномасштабного вторгнення.

Пілот є командиром другої ескадрильї у 299-й бригаді тактичної авіації ЗСУ. Працює на штурмовику Су-25.

З початку повномасштабного вторгнення росії льотчик здійснив понад 360 бойових вильотів. Він особисто знищив більш як 100 одиниць ворожої техніки (танки, броньовані машини, автотранспортні засоби, автоцистерни пально-мастильних матеріалів).

Відомо, що Лазаренко одним з перших був нагороджений Хрестом бойових заслуг, є лицарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, кавалером ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, військовий, який здійснив понад 300 бойових вильотів, уже перевершив рекорд легендарного аса Другої світової війни тричі героя Радянського Союзу Івана Кожедуба.