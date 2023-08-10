Національна спілка журналістів України підтримала ініціативу про найменування вулиці в Черкасах на честь воїна і журналіста Володимира Мукана

Національна спілка журналістів України підтримала пропозицію найменування вулиці в Черкасах на честь уродженця міста, воїна і журналіста Володимира Мукана, який геройськи загинув 29 квітня 2023 року в бою під Бахмутом.

“Національна спілка журналістів України підтримує ініціативу черкаської громади та військових про найменування вулиці в місті Черкаси на честь молодшого лейтенанта ЗСУ, науковця, журналіста і PR-менеджера Володимира Мукана.

У свої 35 років наш колега встиг багато зробити для міста, де народився й виріс – ім’я черкащанина фігурувало у багатьох публікаціях всеукраїнських ЗМІ. Війна востаннє вписала його ім’я в історію рідних Черкас – вписала кров’ю, пролитою за Україну. Перший в історії міста журналіст, який добровільно взяв до рук зброю і загинув під Бахмутом, у бою, в який офіцер пішов у складі штурмової групи.

Вважаємо, що в честь журналіста і воїна Володимира Мукана може бути перейменована будь-яка з вулиць Черкас – на розсуд топонімічної комісії. Адже геройськи загиблому офіцеру рідними були всі вулиці міста, де він народився і виріс і звідки вирушив у бій за свою державу”, – йдеться у листі на ім’я міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, підписаному головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком.