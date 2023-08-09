ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках

Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

“У напрямку Урожайного (Донецька область, на кордоні із Запорізькою – ред.), Приютного (Запорізька область, на кордоні з Донецькою – ред.) та Вербового (Запорізька область – ред.) мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також повідомляється, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Авдіївки, Північного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського.

За інформацією Генштабу, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, проте продовжує чинити сильний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

Протягом минулої доби захисники України знищили близько 820 російських загарбників, 17 ворожих артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, засіб протиповітряної оборони і 8 танків росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України

Зранку 9 серпня українські воїни збили вертоліт російських військовослужбовців, його тип уточнюється.

Нагадаємо: позавчора, 7 серпня 47-ма механізована бригада ЗСУ знищила російський Ка-52 – з ПЗРК.