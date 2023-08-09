УНІАН назвав список із 7 українських книг, які радить прочитати кожному

Сучасні українські книги дуже яскраві, самобутні і захоплюючі. Вітчизняна література пронизує нас до глибини душі, адже ніхто так добре не зрозуміє українця, як інший українець.
УНІАН назвав список цікавих українських книг, які потрібно прочитати кожному любителю якісної літератури:
- “Зазирни в мої сни”, Макс Кідрук, містика, технотрилер
- “Пампуха”, Алевтина Шавлач, підліткова повість
- “Інтернат”, Сергій Жадан, військова література
- “Сторіччя Якова”, Володимир Лис, біографія, драма
- “Я бачу, вас цікавить пітьма”, Іларіон Павлюк, психологічний детектив
- “Доця”, Тамара Горіха Зерня, пригодницький військовий роман
- “Добрі новини з Аральського моря”, Ірена Карпа, любовний роман