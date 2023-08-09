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УНІАН назвав список із 7 українських книг, які радить прочитати кожному

Дата: 09.08.2023
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Сучасні українські книги дуже яскраві, самобутні і захоплюючі. Вітчизняна література пронизує нас до глибини душі, адже ніхто так добре не зрозуміє українця, як інший українець.

УНІАН назвав список цікавих українських книг, які потрібно прочитати кожному любителю якісної літератури:

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