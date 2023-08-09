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Українські сили десантувалися на лівобережжя Херсонщини і здійснили прорив до 800 метрів вглиб тимчасово окупованої території

Дата: 09.08.2023
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ЗС України провели рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією Інституту, українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра поблизу населеного пункту Козачі Табори на Херсонщині й прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

У звіті йдеться про те, що нещодавно російське командування передислокувало «підготовлене угруповання» російських десантників (ПДВ) з району Козачих Таборів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

Як стверджують аналітики, голова окупаційної «адміністрації» Херсонської області Володимир Сальдо, інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.Проте навіть російські воєнні блогери, за даними ISW, пишуть, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Тож Сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити досягнення ЗСУ в цьому регіоні, вважають в Інституті.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачих Таборів є спалахи пожеж, що свідчить про активний артилерійський вогонь, повідомляють у звіті.

Науковці зазначають, що до кінця дня російські «воєнкори» почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. У ISW оцінюють це як «обмежений рейд», а не повноцінний прорив лінії оборони.

Водночас, телеграм-канал “Дачен пише” повідомляє, що російські “воєнкори” скиглять про те, що репутація армії росії зазнала чергових збитків, а перш ніж повернутися з рейду, десантники ЗСУ знищили і захопили в полон 25 вояк росії, серед яких – троє офіцерів. Також українці забрали з собою багаті трофеї: зброю, радіостанції, телефони і боєприпаси, а також “другіє ценниє вєщі і інформацію”…

Спецпризначенці ГУР МОУ демонструють здобуті у бою на лівобережжі Херсонщини шеврони і прапори вояк "великої" росії...

Тим часом, спецпризначенці ГУР МО України констатують факт того, що провели успішні операції на лівобережжі Херсонської області, просуваючись уперед.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

“Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону “Шаман”, просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу”.  Зазначається, що бійці знищили один з підрозділів російських “ракетних військ спеціального призначення”.

Коли і де конкретно це відбулося, розвідка не повідомляє.

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