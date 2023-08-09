Музей “Кобзаря” в Черкасах отримав у подарунок оригінальну скульптурку Шевченка-”снайпера”

До збірки скульптурної шевченкіани Черкаського музею “Кобзаря” додалася статуетка – образ Тараса Шевченка у сучасній інтерпретації: Тарас Григорович у сучасній військовій формі ЗСУ, у руках тримає снайперську гвинтівку, а у кобурі має ще й пістолета… Про це повідомляє “Козацький край” з посиланням на інформацію музею “Кобзаря”.