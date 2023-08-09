Музей “Кобзаря” в Черкасах отримав у подарунок оригінальну скульптурку Шевченка-”снайпера”

До збірки скульптурної шевченкіани Черкаського музею “Кобзаря” додалася статуетка – образ Тараса Шевченка у сучасній інтерпретації: Тарас Григорович у сучасній військовій формі ЗСУ, у руках тримає снайперську гвинтівку, а у кобурі має ще й пістолета… Про це повідомляє “Козацький край” з посиланням на інформацію музею “Кобзаря”.
На скульптурці чудово пророблені деталі і передано рішучий настрій поета-захисника, хоча сама вона невелика, висотою 9,5 см, виготовлена зі сплаву металу на основі олова.
«Які часи, такий і Шевченко», вважають у команді Maximusmade__ no з міста Харків, яка змоделювала і реалізувала цю фігуру. Адже Шевченко завжди поруч з українцями, а особливо під час боротьби за свободу і незалежність.
Скульптурку музею “Кобзаря” передано безкоштовно, як подарунок, проте всі охочі можуть придбати її через сайт виробника за 799 гривень.