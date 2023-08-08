“Укроборонпром” піднявся на 24 позиції у рейтингу оборонних компаній світу

Держконцерн “Укроборонпром” (віднедавна – АТ “Українська оборонна промисловість”) піднявся із 89 на 65 місце у рейтингу оборонних компаній світу за версією видання Defense News.

Про це йдеться в оновленому рейтингу від Defense News.

У статистичних показниках вказано, що дохід компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, у 2022 році становив 1,28 млрд, у 2021 році – 754,75 млн доларів, що показує 70% зростання.

При цьому у першій десятці рейтингу - шість компаній зі США, три – з Китаю та одна – з Великої Британії.