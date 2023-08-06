Художник із Золотоніщини творив найкрасивіші гривні сучасної України

“Я хочу попросити голову Національного банку збрити бороду Володимиру Великому і Ярославу Мудрому і повернути нам наших князів у такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, найкращих гривнях”, – звернувся у вересні 2020 року Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов до тодішнього керівника НБУ Кирила Шевченка. Потім Міністр уточнив: з появою борід водночас з 1 гривні на звороті зникло зображення кримського Севастополя (точніше, руїн давнього Херсонеса).

У суспільстві й ЗМІ України ідею повернення оригінального зображення підтримали – адже багато хто й сьогодні вважає, що бороди «на російський манер» і російського типу шапка замість візантійської діадеми були не випадково домальовані князям на купюрах саме в часи головування у Нацбанку Сергія Тигипка, який на президентських виборах очолив виборчий штаб Януковича. До речі, російськомовні сайти в той часи розганяли версію, що зображення кримського Херсонеса потрібно прибрати з купюри, бо начебто малюнок руїн на грошах… погано вплине на економіку України. Натомість через три роки після окупації Криму росією (2017), ті ж самі сайти розписали, як «гарно» виглядають ті ж руїни Херсонесу вже на… 200-рубльових купюрах самої росії.

Так хто ж малював ту першу одногривневу купюру зразка 1992 року (віддруковану в Канаді), яку Немчінов назвав «оригінальною і найкращою»? У колективі провідних українських художників, які розробляли ескізи перших купюр, був і уродженець Бубнівської Слобідки на Черкащині Василь Перевальський, відомий як чудовий книжковий графік і як той, хто придумав найпотужніший символ Голодомору – встановлений як головний пам’ятник жертвам цієї трагедії біля Михайлівського собору в Києві.

Окрім «стартової» одногривневої купюри, Василь Перевальський розробляв ще й першу «чисто черкаську» 5-гривневу купюру з гетьманом-земляком Хмельницьким і зображенням церкви у Суботові на звороті та купюру 10 гривень, з портретом Мазепи, який будував церкви на рідній художнику Золотоніщині й зображенням Києво-Печерської лаври на звороті.

Для любителів містики може видатися невипадковим те, що лавра, зображення якої зберегли на купюрах, повернулася у державну власність України, а Крим, який прибрали з грошей, досі ще перебуває у ворожій окупації…