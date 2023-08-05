“Ше.Fest”, який відбудеться у Моринцях, оголосив свою програму

“Ше.Fest”, який цьогоріч проходитиме у Моринцях на Черкащині, рідному селі Пророка Нації, визначився з програмою, повідомляє “Козацький край”.

Гості фестивалю зможуть почути виступи гуртів Kozak System, GG Гуляйгород, Зграя СеменБанд, Крутий Заміс, Мова, Mnishek, Колір Ночі, Svoya music, а також послухати Дмитра Лінартовича, Ларису Ніцой, Руслану Лоцман, Сашка Лірника, Михайла Назаренка та Олександра Ратушняка.

Під час фесту 26-27 серпня можна буде відвідати просвітницьку і дитячу галявини та галявину художника, бачити і чути театральну й музичну сцени, жити у наметовому містечку, відвідувати екскурсії та смакувати борщем з карасями…

ВХІД ВІЛЬНИЙ! БЕЗ АЛКОГОЛЮ! ФЕСТИВАЛЬ ЗБИРАЄ КОШТИ НА ЗСУ!