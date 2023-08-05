Нацбанк відчеканив обігові монети із зображенням ЗРК Patriot, присвячені протиповітряній обороні ЗСУ

Національний банк 4 серпня презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Нова монета “ППО – надійний щит України” присвячена протиповітряній обороні. Вона не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу.

Тираж монети – 10 000 000 шт. (зокрема 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів).

Монету виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм. Гурт монети – рифлений.

Нагадуємо:

На реверсі звичайної монети 10 гривень зображений гетьман Іван Мазепа.

У жовтні 2022 року НБУ також ввів в обіг лімітовану версію 10 гривень з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року – з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

До кінця 2023 року планується введення в обіг ще двох обігових пам’ятних монет, одна з яких буде присвячена Збройним Силам України.