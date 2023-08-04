У розробці відеогри Hogwarts Legacy взяли участь українські художники

У розробці гри Hogwarts Legacy, яка є лідером українського ритейлу, брала участь київська аутсорсингова компанія Ulysses Graphics.

Про це повідомляє GameDev DOU.

Українська компанія допомагала Avalanche з візуальною частиною і згадується у титрах гри.

Своїми роботами для Hogwarts Legacy поділилися українські художники Віктор Суменко, Віталій Григорів, Андрій Черепін, Катерина Трубінська та Анастасія Єременко. Серед них: магічні предмети, рослини, інструменти та скрині.

Довідково: Hogwarts Legacy — відеогра в жанрі рольового бойовика. Дія відбувається у XIX столітті в Чарівному світі та оповідає про вихованця Гоґвортської школи чарів і чаклунства, який перебуває на п’ятому році свого навчання й повертається до школи після того, як виживає в загадковому інциденті. Авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, ідея яких використана для створення гри, не брала безпосередньої участі в розробці проєкту.



