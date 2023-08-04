“Тарасова гора” в гостях у “правильних” білорусів: байкери завезли легкий транспорт для полку Кастуся Каліновського

Чергова поїздка волонтерської ініціативи Об’єднаний Байкерський Фронт пролягла від Києва та Білої Церкви на Схід – в місця, де воює за Україну добровольчий білоруський полк імені Кастуся Каліновського. “Козацький край” поспілкувався з одним з ініціаторів поїздки Ашотом Арушановим (“Сальвадор”), організатором і багаторічним очільником байкерського фестивалю “Тарасова гора”, який до повномасштабного вторгнення регулярно проходив на Черкащині.

“Зазвичай, кожна наша поїздка на фронт стосується одразу декількох пунктів призначення, – - розповів Ашот. – Так було і цього разу: “нашим” білорусам з полку Каліновського ми завезли бойовий, максимально “прокачаний” вмілими майстрами мотоцикл “Дніпро”. З причини їхньої маневреності і майже “всюдихідності”, ці мотоцикли дуже люблять хлопці на фронті, хоча возимо, звісно, не лише “Дніпро”, а й МТ, “Урали”, електроцикли… Кількість переданого “Об’єднаним байкерським фронтом” транспорту перевалила за півсотні – завозили байки і 72-й ОМБр (“Чорні запорожці”), і 4-й бригаді оперативного призначенння Нацгвардії (“Рубіж”), і в один із спецпідрозділів ГУР, і чеченському батальйону імені Шейха Мансура…

Звичайно, поїхати з одними лише мотоциклами не вдалося ще жодного разу – волонтери завжди довантажують ще різними необхідними побутовими речами для бійців та смаколиками. До речі, смачних “ніштяків” цього разу виявилося стільки, що в точках наших зустрічей бійці їх не всі розібрали – решту ми передали “Госпітальєрам”.

Звичайно, є й “адресна доставка” – друзям, яких знаємо ще з довоєнних часів. Цього разу, скажімо, завезли бойовий баггі для байкера “Сєдого”, який зараз воює. А заодно для його підрозділу – морозильну камеру, яку передала мама його давнього друга…”

Ашот “Сальвадор” після поїздки має бадьорий голос і переповнений позитивних емоцій. Каже, що попри призупинку фестивалю “Тарасова гора”, часто спілкується з друзями-байкерами, які воюють і волонтерять, а також з музикантами, які потенційно можуть бути учасниками наступних мотофестивалів на Черкащині-Київщині. Скажімо, під час поїздки до білоруських добровольців ЗСУ, вдалося не лише поспілкуватися з давнім знайоми, лідером гурту “842″ Віталієм Кириченком, а й познайомитися з лідером гурту “Тінь Сонця” Сергієм Василюком, який нині теж воює. На зворотній дорозі заскочили до друзів з MFK «Подорожники» в місті Валки. Ті не тільки почастували волонтерів, але й задонатили на ЗСУ два мотоцикли і 8000 гривень на ремонт.

“Мотоцикли на фронт поставлятимемо рівно доти, поки актуальне гасло нашого фестивалю “Тарасова гора”, яке з’явилося торік, після початку повномасштабного вторгнення рашистів, коли фестиваль довелося перенести: “Тараски” не було, бо путін – ***ло!”, – говорить Ашот. – Але я впевнгений, що ми обов’язково придумаємо формат зустріч друзів, які люблять мотоцикли і дороги, але понад усе люблять Україну!”