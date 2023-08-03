У Черкасах виготовляють польові чудо-печі “Вежа”. Зроблені для фронту, вони пізніше згодяться і цивільним “екстремалам”…

Розробники переносної печі “Вежа”, розробленої і виготовленої в Черкасах, наголошують: коли маєш настільки підлого й цинічного ворога, як росія – маєш бути готовим до того, що він продовжуватиме бити по цивільних об’єктах на території України – зокрема, по об’єктах енергетики. За цих умов “Вежа” стає невід’ємною частиною набору речей, необхідних для виживання в екстремальних умовах, пише “Козацький край”.
“Нова розробка волонтерів – результат вивчення шести десятків найкращих пічок подібного типу, які виготовляють для туристів, військових та “вимушених екстремалів” у Європі, Азії та Америці. “Вежу” не потрібно збирати – вона жорстка, компактна (7 кг ваги) і зручна для перевезення, – говорить один з авторів втілення проекту, інженер з Черкас Андрій Рубан. - Абсолютно міцна конструкція, бажаючі можуть перевірити це, поклавши на “Вежу” дошку і ставши зверху самому чи поставивши передок свого джипа для страховки під час заміни колеса… Ми говоримо про “Вежу”, що це ще не домашня піч, але вже і не придорожне багаття. Вона різко підвищує шанси на виживання малим групам людей в умовах війни. Здатна забезпечити їжею, гарячою водою і мінімальним теплом того, хто вартує на кордоні, чергує біля “Хаймерса” або в окопі. Виручить вимушених переселенців і мирне населення, яке постраждало внаслідок обстрілів місто. А в мирному житті згодиться для туриста, який мандрує, мисливця або рибалки”.
Наразі “Вежа” активно постачається з Черкас в околиці Куп’янська, Мар’їнки, Бахмута… На фото, надісланому вдячними бійцями розробникам, є цікаві деталі: з метою дотримання питань безпеки заретушовані не лише обличчя, а й татуювання бійців, а ще – одна з “Веж” чомусь біла, а не чорна. Волонтери спочатку жартують, що то – “офіцерський” варіант, але потім пояснюють: просто одну з “Веж” чергової партії вже не встигали пофарбувати – бійці попросили привезти зразу, настільки швидко вона була їм потрібна…