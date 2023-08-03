Дипломат з Черкащини формує підтримку України німцями Мюнхена

Чому всі мюнхенські події на підтримку України «автоматично» є близькими мешканцям Черкащини, особливо її лівобережжя? Тому що практично в кожному з цих заходів бере участь уродженець Золотоноші, генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко, пише “Козацький край”.

Шкільне товариство «Українська суботня школа», розташоване на території парафії Української греко-католицької церкви в німецькому Мюнхені, днями організувало свято останнього дзвоника «з українськими мотивами» – поєднали захід із «святом борщу» та ярмаркою з українськими виробами, книжками та атрибутами, що популяризують нашу країну. До шкільного свята долучилися і працівники Генерального консульства України в Мюнхені на чолі з Генконсулом Юрієм Ярмілком…

Дещо раніше у липні відбулася зустріч Юрія Ярмілка з другим бургомістром Мюнхена Катрін Хабеншаден для обговорення важливих питань щодо підтримки українців, які мешкають у баварському регіоні Німеччини, – включно з функціонуванням Української суботньої школи, запровадженням української мови в місцевих навчальних закладах, діяльністю української церкви в Мюнхені, а також проблемними питаннями шукачів притулку з України.

А незадовго до того – спецзахід у Мюнхені, орієнтований на людей, що надають Україні всебічну допомогу в часі повномасштабної агресії росії – за участі Міністерки з питань сім‘ї, праці та соціальної політики Німеччини Ульріке Шарф та генерального консула України в Мюнхені Юрія Ярмілка…

Юрій Анатолійович – один з найдосвідченіших українських дипломатів, в МЗС працює з 1990 року, на дипломатичних посадах за кордоном – з 1992 року (Австрія, Німеччина).

У серпні 2022 року, напередодні Дня незалежності України, журналісти газети Westfälischer Anzeiger взяли у пана Ярмілка інтерв’ю. «Помилкою росії було вважати, що російськомовні українці будуть зустрічати окупаційну армію букетами квітів. Весь світ бачить, як Миколаїв, Дніпро чи Запоріжжя воюють проти росіян. Це міста, де частина мешканців говорила російською. Однак це не означає, що вони підтримують росію. Вони – патріоти України!» – чітко заявив тоді золотонісець і ця фраза потім цитувалася у багатьох інших ЗМІ…