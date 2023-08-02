Контрнаступ: ЗСУ вибили окупантів з позицій під Авдіївкою

Збройні сили України під час наступальних дій на Авдіївському напрямку вибили російських окупантів із позицій районі південніше Авдіївки на Донеччині.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, повідомляє Military Media Center.

«Під час ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки», — сказав він.

Також повідомляється, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут на Донеччині.

Ковальчук додав, що російські війська здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки та північно-західніше Курдюмівки.

Зазначається, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Контрнаступ ЗСУ — останні новини

Раніше видання The New York Times повідомило, що почалася нова фаза контрнаступу України, головний удар якої припав на південний схід, де бійці ЗСУ поступово просуваються через мінні поля і під атаками російської авіації.

За даними Financial Times, Україна змінила тактику після «хаосу» на початку контрнаступу, тепер ЗСУ зосередили свою увагу на ударах по російських оборонних позиціях за допомогою важкої артилерії і досягають відчутних результатів.

За минулий тиждень Сили оборони України звільнили майже 15 кв. км територій на півдні та сході країни в рамках контрнаступу: на Бахмутському напрямку просунулися на 2 кв. км, у південних областях — на 12,6 кв. км.

Загальна площа звільнених території з початку контрнаступу ЗСУ становить майже 242 кв. км.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти наполегливо, але без успіху намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку.