Український стартап викликав захоплення у Євросоюзі та отримує мільйони євро на втілення проєкту

Український стартап Releaf Paper, який спеціалізується на виробництві паперу та тари з опалого листя, планує залучити додаткові 8 млн євро, при цьому 4 млн євро гарантовано надійдуть від Європейського Союзу.

Про це пише AIN.UA з посиланням на слова співзасновника стартапу Олександра Соболенка.

У грудні 2022 року стартап отримав грант на суму 2,5 млн євро від Єврокомісії, завдяки перемозі в програмі EIC Accelerator 2022.

Додатково Єврокомісія гарантує ще 4 млн євро як інвестицію в проєкт. Соболенко зазначає, що отримали гарантії на ці кошти після успішного підтвердження попереднього гранту на 2,5 млн євро.

Зараз команда стартапу шукає лід-інвестора для додаткових 4 млн євро, але при цьому немає нагальної необхідності. Загалом ці 8 млн євро будуть спрямовані на побудову двох нових невеликих фабрик або однієї великої в інших країнах.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що український виробник паперу з опалого листя Releaf Paper отримав 2,5 млн євро від ЄС на будівництво фабрики.