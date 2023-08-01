Столицю росії знову атакували дрони

Уночі російську столицю атакували безпілотники, один із них долетів до ділового центру Москва-Сіті та пошкодив фасад. Про це повідомив мер москви сергій собянін, передає УНН.

«Декілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Порушено скління 150 кв. Інформації щодо постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події», — написав Собянін.

У міноборони росії заявили, що українські дрони намагалися атакувати об’єкти в москві, два знищені над Підмосков’ям, ще один впав на території москви-Сіті.

Аеропорт Внуково тимчасово закрито через атаку безпілотників. Вильоти скасовано.

У мережі публікують відео, на яких можна почути гучні вибухи, як стверджується, в Одинцовському районі Московської області. Також з’явилися знімки пошкодженої вежі “москва Сіті”.

Нагадаємо, 30 липня у москві так само лунали вибухи, тоді столицю рф атакували три дрони.