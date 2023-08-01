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Польська науково-фантастична відеогра The Invincible отримала українську текстову локалізацію

Дата: 01.08.2023
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У науково-фантастичну гру The Invincible на релізі додадуть українську текстову локалізацію. Про це повідомляє “Дивогляд“.

На сторінці в Steam польської ретро-фантастичної гри The Invincible, яка заснована на однойменному творі письменника Станіслава Лема, з’явилася згадка про підтримку української текстової локалізації.

Розробник проєкту – студія Starward Industries, а видавець – компанія 11 bit studios, яка раніше організовувала збір коштів на допомогу Україні та сама пожертвувала більше ₴20 млн. Українська мова також буде в інших майбутніх проєктах 11 bit studios, серед яких Frostpunk 2 та The Alters.

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