Ізраїльський корабель під захистом американського протикорабельного літака першим прорвав блокаду, оголошену росією

Ізраїльське судно Ams1, попри погрози з боку росії ввійшло в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, що прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня.

Як повідомляє оглядач «Urich» в огляді для «Мілітарного», проти ночі на 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшли турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна.

31 липня Ams1, наплювавши на російські погрози, увійшов в українську гілку Дунаю.

«Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламував пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом», – пише оглядач.

Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку судна. Його дозаправляють просто в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

За Ams1 прямують ще чотири судна, які або стали, або стануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї.

17 липня у Росії заявили про вихід із зернової угоди, яка діяла рік і дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Тепер російські загарбники майже щоночі атакують південь України і нищать портову інфраструктуру, що була задіяна в зерновій угоді.

Крім того, в ніч проти 24 липня російські війська атакували річковий порт Рені на Дунаї неподалік кордону з Румунією. Після цього вже вдруге за тиждень підскочили світові ціни на пшеницю.