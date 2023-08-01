Фільм, відзнятий за твором письменника-воїна з Черкас, отримав нагороду міжнародного кінофестивалю в Італії

Фільм української режисерки Ірини Цілик «Я і Фелікс» отримав спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16.

Про це пише Суспільне Культура.

Стрічка отримала приз THE CGS AWARD (Social-cultural Cineclubs for Young People) — Percorsi Creativi 2023.

«Фільм переконливо зображує історію покинутості та водночас піклування, пов’язану з чітко визначеними та сформованими ролями чоловіків і жінок в Україні 1990-х років. Спільна пристрасть до класичної музики об’єднує життя головного героя, події якого оповідаються через часові еліпси, і життя Фелікса, колишнього солдата, який страждає на посттравматичний стресовий розлад», – йдеться у заяві журі.

А переможцем у категорії став французько-бельгійський фільм «Нормальний» (Normal) режисера Олів’є Бабіне, про чотирнадцятилітню Люсі, чий батько страждає на розсіяний склероз. Вони разом розробляють план, щоб змусити служби у справах дітей повірити, що вони живуть цілком нормальним життям.

Giffoni — це найбільший європейський кінофестиваль для дітей та підлітків.

«Враховуючи, що фільми на цьому фестивалі оцінюють приблизно 600 італійських підлітків у кожній категорії, мені ще більше подобається ця відзнака. Наше кіно доволі глядацьке, і це приємно, що його оцінили глядачі ніжного віку», — відреагувала Ірина Цілик на нагороду.

«Я і Фелікс» — екранізація роману «Хто ти такий?» письменника з українських Черкас Артема Чеха, який нині воює у складі ЗСУ.

Книга і фільм розповідають про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х, його сім’ю, друзів, перше кохання і спілкування з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його родини. Історія розвивається на тлі буремних 90-х та розказана через призму дитячого сприйняття.

Роль Фелікса у фільмі зіграв український письменник та поет Юрій Іздрик. Тимофія, відповідно до його віку, дитиною, підлітком та дорослим грають три актори: Андрій Чередник, Владислав Балюк та Володимир Гладкий.