У США й Канаді запустили онлайн-книгарню української літератури

У США та Канаді запустили онлайн-книгарню української літератури Ukrainian pages («Українські сторінки»). Про це виданню «Читомо» повідомили засновники проєкту.
«Для української мови, як і для книжки, не повинно існувати кордонів. Ми пропонуємо широкий вибір якісної літератури в США та Канаді. Наша мета — надати можливість читачеві насолоджуватись улюбленими творами українською, поширювати майстерність українських авторів та якість українського книговидання за межами країни, що змінює світ», — повідомили засновники проєкту.
Читачі можуть обрати книжки українською та англійською. Серед запропонованих жанрів:
- готика та жахи;
- історична художня проза;
- гумор;
- комікси;
- сучасна художня проза;
- міфи та казки;
- поезії та драми;
- наукова фантастика та фентезі;
- романтична література;
- стародавня історія;
- мистецтво, мова та есеї;
- біографії та мемуари;
- свідчення та репортажі;
- середньовіччя та відродження;
- військова історія;
- сучасна історія;
- філософія та релігія;
- психологія та саморозвиток;
- наука та природознавство;
- подорожі та дослідження;
- казки;
- дитяча художня проза;
- для найменших;
- підліткова література;
- дитяча пізнавальна література;
- навчальні посібники;
- оповідання.
«Ми ще зовсім маленькі, але з великими світлими амбіціями, грандіозними планами й упевненістю в тому, що наша справа — потрібна. За вашими запитами на сайті з’явився фільтр по віку та мові, а ми відкриті до нових пропозицій, запитів та зауважень. Нам надзвичайно важливий зворотний зв’язок, адже це те, що рухає до кращого результату», — зазначили автори проєкту.
Вартість книжок коливається від $3 до $46. Книгарня здійснює доставку власним коштом для замовлень від $50.
Детальніше ознайомитися з асортиментом можна за посиланням.
Нагадаємо, у березні до Королівської бібліотеки Данії передали 2 тисячі українських книжок, які будуть розповсюджені серед громадських книгозбірень.
Раніше у Франції створили фонд для перекладу творів з української на французьку мову. Водночас французьку літературу також популяризуватимуть через переклади в Україні