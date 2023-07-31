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У США й Канаді запустили онлайн-книгарню української літератури

Дата: 31.07.2023
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У США та Канаді запустили онлайн-книгарню української літератури Ukrainian pages («Українські сторінки»). Про це виданню «Читомо» повідомили засновники проєкту.

«Для української мови, як і для книжки, не повинно існувати кордонів. Ми пропонуємо широкий вибір якісної літератури в США та Канаді. Наша мета — надати можливість читачеві насолоджуватись улюбленими творами українською, поширювати майстерність українських авторів та якість українського книговидання за межами країни, що змінює світ», — повідомили засновники проєкту.

Читачі можуть обрати книжки українською та англійською. Серед запропонованих жанрів:

  • готика та жахи;
  • історична художня проза;
  • гумор;
  • комікси;
  • сучасна художня проза;
  • міфи та казки;
  • поезії та драми;
  • наукова фантастика та фентезі;
  • романтична література;
  • стародавня історія;
  • мистецтво, мова та есеї;
  • біографії та мемуари;
  • свідчення та репортажі;
  • середньовіччя та відродження;
  • військова історія;
  • сучасна історія;
  • філософія та релігія;
  • психологія та саморозвиток;
  • наука та природознавство;
  • подорожі та дослідження;
  • казки;
  • дитяча художня проза;
  • для найменших;
  • підліткова література;
  • дитяча пізнавальна література;
  • навчальні посібники;
  • оповідання.

«Ми ще зовсім маленькі, але з великими світлими амбіціями, грандіозними планами й упевненістю в тому, що наша справа — потрібна. За вашими запитами на сайті з’явився фільтр по віку та мові, а ми відкриті до нових пропозицій, запитів та зауважень. Нам надзвичайно важливий зворотний зв’язок, адже це те, що рухає до кращого результату», — зазначили автори проєкту.

Вартість книжок коливається від $3 до $46. Книгарня здійснює доставку власним коштом для замовлень від $50.

Детальніше ознайомитися з асортиментом можна за посиланням.

Нагадаємо, у березні до Королівської бібліотеки Данії передали 2 тисячі українських книжок, які будуть розповсюджені серед громадських книгозбірень.

Раніше у Франції створили фонд для перекладу творів з української на французьку мову. Водночас французьку літературу також популяризуватимуть через переклади в Україні

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