У США й Канаді запустили онлайн-книгарню української літератури

У США та Канаді запустили онлайн-книгарню української літератури Ukrainian pages («Українські сторінки»). Про це виданню «Читомо» повідомили засновники проєкту.

«Для української мови, як і для книжки, не повинно існувати кордонів. Ми пропонуємо широкий вибір якісної літератури в США та Канаді. Наша мета — надати можливість читачеві насолоджуватись улюбленими творами українською, поширювати майстерність українських авторів та якість українського книговидання за межами країни, що змінює світ», — повідомили засновники проєкту.

Читачі можуть обрати книжки українською та англійською. Серед запропонованих жанрів:

класична художня проза;

кримінал і трилер;

готика та жахи;

історична художня проза;

гумор;

комікси;

сучасна художня проза;

міфи та казки;

поезії та драми;

наукова фантастика та фентезі;

романтична література;

стародавня історія;

мистецтво, мова та есеї;

біографії та мемуари;

свідчення та репортажі;

середньовіччя та відродження;

військова історія;

сучасна історія;

філософія та релігія;

психологія та саморозвиток;

наука та природознавство;

подорожі та дослідження;

казки;

дитяча художня проза;

для найменших;

підліткова література;

дитяча пізнавальна література;

навчальні посібники;

оповідання.

«Ми ще зовсім маленькі, але з великими світлими амбіціями, грандіозними планами й упевненістю в тому, що наша справа — потрібна. За вашими запитами на сайті з’явився фільтр по віку та мові, а ми відкриті до нових пропозицій, запитів та зауважень. Нам надзвичайно важливий зворотний зв’язок, адже це те, що рухає до кращого результату», — зазначили автори проєкту.

Вартість книжок коливається від $3 до $46. Книгарня здійснює доставку власним коштом для замовлень від $50.

Детальніше ознайомитися з асортиментом можна за посиланням.

Нагадаємо, у березні до Королівської бібліотеки Данії передали 2 тисячі українських книжок, які будуть розповсюджені серед громадських книгозбірень.

Раніше у Франції створили фонд для перекладу творів з української на французьку мову. Водночас французьку літературу також популяризуватимуть через переклади в Україні