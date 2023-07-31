Бійці Черкаської бригади тероборони облаштували на позиціях… будиночок для польової миші

Якщо бути точнішим, основу свого житла мишка збудувала сама – вирила нірку, схожу на бліндажі двоногих сусідів у камуфляжі-”пікселі”, у траншеї яких вирішила поселитися.

Натомість, бійці 118-ї окремої бригади ТрО не тільки не прогнали гостю, а й допомогли з облаштуванням на новому місці – тим паче, що будматеріалів знадобилося всього з сотню грамів: шматочок брезентини на “дах веранди” і пару гілочок на “колони” входу та плетений тинок в українському стилі, повідомляє “Козацький край”.

Всі добудови – “не ради понту”, а функціональні. Накриття захищає мишку від дощу під час виходу на пікнік, а тинок не дає їжі впасти до траншеї сусідів по позиції, побратимів по польових пригодах, з якими мишка, що отримала позивний Ася, ділить не лише пайку, а й решту all inclusive по-армійськи…

Про мишку і її житло вже з’явився перший пост на офіційній сторінці 118-ї бригади – тим самим черкаські бійці вчергове демонструють залізне українське правило: у нас раді всім гостям, окрім незваних “орків”-вбивць, яких на цю землю ніхто не кликав.