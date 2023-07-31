17-річна спортсменка з Черкащини стала чемпіонкою світу з панкратіону

17-річна Олександра Вакуленко з Лисянки Черскаської області стала чемпіонкою світу з панкратіону (синтез боротьби та рукопашного бою).

Таким чином, здобувши перемогу на змаганнях, що відбулися в Грузії, юна черкащанка втретє стала чемпіонкою світу.

“Взагалі, шлях до перемоги зайняв у мене два роки наполегливих тренувань і участі в різного рівня змаганнях. Моєю суперницею у фіналі була грузинка, і ця перемога для мене була дуже важливою”, — заявила Олександра Вакуленко.

Кілька років тому на чемпіонаті Європи в росії Олександра Вакуленко здобула “золото” серед дівчат у своїй віковій групі і побила “непереможних” чеченських хлопців, пише УНН-Центр.

Тричі ставала чемпіонкою України, а також срібною призеркою з боротьби джиу-джитсу та чемпіонкою світу з панкратіону та джиу-джитсу в Хорватії і Турції. Всі бої спортсменка закінчувала достроково.

Закінчивши Лисянську ЗОШ № 2, Олександра цього року вступила до Київського національного університету фізкультури та спорту. На сьогодні спорстменка має близько 60 медалей різного ґатунку.

Нагадаємо: на початку липня інша черкаська спортсменка, Анастасія Теліженко отримала “золото” чемпіонату світу з кульової стрільби. Про це повідомляли у відділенні НОК України в Черкаській області. Змагання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату проходили у хорватському місті Осієк з 6 по 13 липня.