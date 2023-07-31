﻿

17-річна спортсменка з Черкащини стала чемпіонкою світу з панкратіону

Дата: 31.07.2023
Автор:

17-річна Олександра Вакуленко з Лисянки Черскаської області  стала чемпіонкою світу з панкратіону (синтез боротьби та рукопашного бою). 

Таким чином, здобувши перемогу на змаганнях, що відбулися в Грузії, юна черкащанка втретє стала чемпіонкою світу.

“Взагалі, шлях до перемоги зайняв у мене два роки наполегливих тренувань і участі в різного рівня змаганнях. Моєю суперницею у фіналі була грузинка, і ця перемога для мене була дуже важливою”, — заявила Олександра Вакуленко.

Фото по завершенню міжнародного чемпіонату в Грузії: спортсменка з Черкащини - в центрі, закутана у рідний український прапор...

Кілька років тому на чемпіонаті Європи в росії Олександра Вакуленко здобула “золото” серед дівчат у своїй віковій групі і побила “непереможних” чеченських хлопців, пише УНН-Центр.

Тричі ставала чемпіонкою України, а також срібною призеркою з боротьби джиу-джитсу та чемпіонкою світу з панкратіону та джиу-джитсу в Хорватії і Турції. Всі бої спортсменка закінчувала достроково.

Закінчивши Лисянську ЗОШ № 2, Олександра цього року вступила до Київського національного університету фізкультури та спорту. На сьогодні спорстменка має близько 60 медалей різного ґатунку.

Нагадаємо: на початку липня інша черкаська спортсменка, Анастасія Теліженко отримала “золото” чемпіонату світу з кульової стрільби. Про це повідомляли у відділенні НОК України в Черкаській області. Змагання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату проходили у хорватському місті Осієк з 6 по 13 липня.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 5 від липень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру