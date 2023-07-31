17-річна спортсменка з Черкащини стала чемпіонкою світу з панкратіону

17-річна Олександра Вакуленко з Лисянки Черскаської області стала чемпіонкою світу з панкратіону (синтез боротьби та рукопашного бою).
Таким чином, здобувши перемогу на змаганнях, що відбулися в Грузії, юна черкащанка втретє стала чемпіонкою світу.
“Взагалі, шлях до перемоги зайняв у мене два роки наполегливих тренувань і участі в різного рівня змаганнях. Моєю суперницею у фіналі була грузинка, і ця перемога для мене була дуже важливою”, — заявила Олександра Вакуленко.
Тричі ставала чемпіонкою України, а також срібною призеркою з боротьби джиу-джитсу та чемпіонкою світу з панкратіону та джиу-джитсу в Хорватії і Турції. Всі бої спортсменка закінчувала достроково.
Закінчивши Лисянську ЗОШ № 2, Олександра цього року вступила до Київського національного університету фізкультури та спорту. На сьогодні спорстменка має близько 60 медалей різного ґатунку.
Нагадаємо: на початку липня інша черкаська спортсменка, Анастасія Теліженко отримала “золото” чемпіонату світу з кульової стрільби. Про це повідомляли у відділенні НОК України в Черкаській області. Змагання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату проходили у хорватському місті Осієк з 6 по 13 липня.