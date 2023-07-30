Безпілотники атакували будівлю у москві, де розташовані три міністерства уряду росії

У ніч на 30 липня в москві пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти заявили, що під атакою невідомих безпілотників опинився бізнес-центр “Москва-Сіті”.

Російську столицю сколихнули потужні вибухи

Вибухи у російській столиці пролунали близько після 03:00. У мережі повідомляли, що під атакою опинився бізнес-центр “Москва-Сіті”. Згідно з наявною інформацією, приліт стався в одну з башт.

Російські ЗМІ повідомляли, що після “бавовни” довелося евакуювати всіх людей з башти “Москва-Сіті”. Вибух був настільки потужним, що розбудив жителів сусідніх будинків. У них, зокрема, трусилися стіни та спрацювала пожежна сигналізація. Крім того, на вулиці можна побачити вибиті вікна. До слова, один зі свідків зафіксував на відео момент прильоту в бізнес-центр.

Вибухи були такої сили, що від “бавовни” прокинулися не лише у центрі москви, а й на околицях. Зокрема, приліт чули в Одинцово та Красногорську.

Міноборони pосії прокоментувало атаку

Російське міноборони традиційно розповіло байки про “придушення атаки ворожих безпілотників”. Проте наслідки руйнування й паніка москвичів говорять про протилежне.

У міноборони ж заявили, що москву атакували 3 БпЛА – один збили, а інші – заглушили засобами радіоелектронної боротьби. А ось влучили невідомі літальні апарати, за завою російського міноборони, тому, що були “придушені”.

Один БпЛА знищено в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області. Ще два придушені засобами РЕБ і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель “Москва-Сіті”,– виправдовувалися у міноборони.

Атаку на “Москва-Сіті” прокоментував і мер столиці росії Сєргєй Собянін. Він, традиційно, звинуватив в атаці Україну. Також, за його словами, удар безпілотниками “не завдав значних збитків”.

“Сьогодні вночі (30 липня – 24 Канал) українські безпілотники здійснили атаку. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах “Сіті”. Жертв та постраждалих немає”, – відзвітував кремлівський посіпака.

На опублікованих кадрах у мережі, видно, що на баштах “Москва-Сіті” зокрема повилітали вікна. Ймовірна площа руйнувань – 40 квадратних метрів.

Через атаку обмежили роботу аеропорту та перекрили рух

Прихвосні російського диктатора суперечать власним заявам. Поки російське міноборони та Собянін розповідають байки про “незначні руйнування”, окупанти обмежують роботу аеропортів.

Пропагандисти у мережі повідомляли, що у Московській повітряній зоні після вибухів запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден. Зокрема, закрили й московський аеропорт “Внуково” – всі рейси звідти переправляли на інші летовища.

Через “бавовну” почали затримувати частину рейсів. Згодом у “Внуково” взагалі заявили, що рейси приймати не будуть. Щоправда, через деякий час аеропорт буцімто відновив роботу.

У соцмережах повідомляють, що на ранок 30 липня у Москві також перекрили рух Тестовською вулицею, де розташовані башти “Москва-Сіті”. Як довго транспорт та людей не пускатимуть до місця атаки – невідомо.

Під атакою опинилися російські міністерства

У бізнес-центрі “Москва-Сіті”, виявляється, були розташовані офіси трьох російських міністерств:

мінекономрозвитку,

мінпромторг,

мінцифри.

Про розташування офісів міністерств у “Москва-Сіті” свідчать кадри, які очевидці оприлюднили у мережі. На них зафіксовано документацію мінкомзв’язку країни-агресора.

Джерело: 24 канал