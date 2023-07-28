Військові 93-ї окремої бригади ЗСУ “Холодний Яр” створили унікальний комплекс радіоелектронної розвідки

Про унікальну розробку комплексу для радіоелектроннної розвідки під час брифінгу у медіацентрі “Україна-Одеса” розповіли представники 93-ї ОБр, командир спецвзводу “Сенека” Влад Сорд “Змій” та інструктор з аеророзвідки Олексій “Еванс”, повідомляє УНІАН.

За словами Сорду, раніше на батальйонному рівні ніхто не створював підрозділи радіоелектронної розвідки.

”Якось прийшов один боєць, та розповів, що його батько – радіолюбитель, і він може допомогти, але потрібне певне обладнання”, – сказав військовий.

За його словами, через два тижні вже з’явилося обладнання і розвідники змогли перехоплювати розмови ворога по аналогових системах зв’язку на величезній ділянці фронту.

“Ми знали, коли будуть обстріли, по кому будуть працювати ворожі САУ (самохідні артилерійські установки – УНІАН). Також ми дізнавалися, де вони перебувають в той чи інший час та вражали – били по складах боєприпасів, командно-спостережних пунктах. Дуже багато ворогів загинуло, дуже багато життів наших солдатів було збережено”, – наголошує Сорд.

За його словами, згодом комплекс “довели” до бригадного рівня та вдосконалили.

Зокрема, військові розповіли, як на Донбасі могли прослуховувати сектор від міста Соледар до села Кліщіївка, та перехоплювали цифровий зашифрований сигнал противника.

“З початку розшифровка займала два тижні, зараз півгодини. Згодом ми зробили єдину систему, яка дозволяє не просто пеленгувати, а переносити в онлайн-режим на спеціальну карту, де відстежуємо ворога. Бачимо, куди рухаються ворожі ДРГ, куди летять “Орлани”. Завдяки цій системі ми тепер можемо знати наміри ворога”, – акцентує Сорд.

Як додає “Еванс”, створюючи комплекс, розвідники жадали через технології зберегти життя українських військових.

За його словами, основа комплексу – дрони: відносно невартісні Мavic та “Лелека”, SKIF, “Валькірія”, “Фурія” тощо.

”Він дозволяє вести розвідку на фронті глибиною та шириною в 40 кілометрів. Якихось особливих знань, щоб працювати, не потрібно. Тільки треба лише мати хист до навчання та бажання вбивати ворога”, – каже “Еванс”.

Крім того, військові розповіли, що працюють над можливостями дистанційного розмінування та складанням карти мінних полів. За їх словами, вони розробили наземну платформу з дистанційного розмінування. Наразі розвідники працюють над відповідною методикою щодо знешкодження (підриву) мін на відстані.