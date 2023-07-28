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Українські війська звільнили від окупантів Старомайорське на Донеччині

Дата: 28.07.2023
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Українські бійці у визволеному Старомайорському. Скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині.

Пряма мова бійця на відео: “35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони “Арей”, виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!”

Зеленський прокоментував відео такими словами: “Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!”

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського.

“Старомайорське Донецької області – звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт”, – написала вона в Telegram.

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