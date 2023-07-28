Українські війська звільнили від окупантів Старомайорське на Донеччині

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині.

Пряма мова бійця на відео: “35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони “Арей”, виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!”

Зеленський прокоментував відео такими словами: “Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!”

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського.

“Старомайорське Донецької області – звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт”, – написала вона в Telegram.