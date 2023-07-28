Українка Харлан двічі перемогла росію: виграла у поєдинку з російською спортсменкою і нагадала світу про агресію росії

Українка відмовилася тиснути руку “нейтральній” спортсменці з росії, яку перемогла з розгромним рахунком – і отримала дискваліфікацію.

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан уперше висловилася на тему дискваліфікації, яку отримала на чемпіонаті світу, що триває у Мілані. Українська фехтувальниця записала відео, яке виклала на своїй сторінці в Instagram.

Харлан змогла виступити в особистому турнірі з фехтування на шаблях на чемпіонаті світу попри наявність представників з Росії. У першому ж бою українська фехтувальниця здолала нейтральну атлетку Анну Смірнову – 15:7.

Проте на наступний бій Харлан вже не вийшла. Через відмову від рукостискання зі Смірновою її виключили зі списку учасниць турніру. І разом з цим дискваліфікували терміном на 60 днів.

Федерація фехтування України висловилася на захист Харлан, подавши апеляцію на рішення про дискваліфікацію. Тоді як самій фехтувальниці висловили масову підтримку: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зокрема, закликав Міжнародну федерацію фехтування скасувати санкції проти спортсменки.

Сама ж Харлан уперше публічно висловилася щодо дискваліфікації лише під кінець дня. Українська фехтувальниця записала відеозвернення, у якому подякувала усім за підтримку і наголосила, що її вчинок на доріжці відносно Смірнової – від усього серця.

“Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день. Те, що відбулося, створює дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім’ї також тероризує й спорт.

Що відбулося сьогодні – це те, що й мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці та діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші месаджі, сторіз, підтримка – підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх замотивував – це неможливо передати. Дякую кожному з вас, кожному бійцю, що нас захищає.

Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися. Бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх – не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні”, – сказала Харлан.

Як відбулася дискваліфікація Ольги Харлан: хронологія подій

Ольга Харлан виходить на бій проти росіянки Смірнової. За день до цього міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу щодо бойкоту турнірів, де виступають спортсмени з Росії та Білорусі – змагатися можна, якщо ці атлети не представляють свої країни.

Харлан здобула перемогу над Смірновою з різницею у вісім уколів – 15:7. Після завершення бою фехтувальниці мали привітати одна одну – згідно пункту регламенту 4.6. Відмова від цього карається чорною карткою, тобто дискваліфікацією на 60 днів.

Смірнова намагалася підійти до Харлан, щоб потиснути руку, українка ж висунула вперед шаблю, запропонувавши “стукнутися” зброєю. І відмовилася від рукостискання.

Після відмови Смірнової від пропозиції Харлан українка залишила межі доріжки. Росіянка залишилася та перебувала на доріжці упродовж 52 хвилин, очікуючи на вердикт від FIE.

Після спілкування з представником FIE Смірнова залишила межі доріжки. На ній розпочалася новий бій, а у лайві табло було вказано, що до наступного раунду пройшла саме Харлан.

В ефірі телемарафону “Єдині новини” президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев розповів, що суддя бою Харлан проти Смірнової не давав українці чорну картку. Рішення щодо її дискваліфікації з’явилося вже після того, як вона отримала наступну суперницю