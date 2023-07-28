У Львові відбудеться конференція “IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір”

3 серпня у Львові в рамках проєкту IT Meets відбудеться конференція “IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір”, присвячена актуальним питанням кібербезпеки в Україні.
Подія збере експертів з державного сектору, критичної інфраструктури, ІТ та медіа, які поділяться своїми уроками та рекомендаціями щодо захисту від кібератак.
Подію організовує Львівський ІТ Кластер за партнерства з Державною службою спецзв’язку та захисту інформації України та Проєктом USAID «Комплексна карта шляху для розвитку кадрового потенцiалу у сферi кiбербезпеки».
Програма конференції IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір
- Вплив кiбератак на роботу державних та приватних компанiй
- Шляхи та кроки для посилення кiберзахисту
- Тенденцiї, тренди та новi виклики перед країною, органiзацiями та кiберфахiвцями
- Зміни в державній політиці на національному та місцевому рівні, в тому числі роль державного регулювання на оперативні спроможності в кіберзахисті
Спікери конференції IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір
- Олександр Потій, заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
- Назар Тимошик, заступник начальника 4 відділу Управління CERT-UA Держспецзв’язку
- Володимир Ілібман, керівник напрямку кібербезпеки Cisco Systems Ukraine.
- Андрій Давидюк, заступник начальника відділу Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку, Tech Researcher, The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE)
- Андрій Перевезій, незалежний експерт-аудитор з інформаційної та кібербезпеки
- Олександр Кулепін, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Джерело: Speka.media