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У Львові відбудеться конференція “IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір”

Дата: 28.07.2023
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3 серпня у Львові в рамках проєкту IT Meets відбудеться конференція “IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір”, присвячена актуальним питанням кібербезпеки в Україні.

Подія збере експертів з державного сектору, критичної інфраструктури, ІТ та медіа, які поділяться своїми уроками та рекомендаціями щодо захисту від кібератак.

Подію організовує Львівський ІТ Кластер за партнерства з Державною службою спецзв’язку та захисту інформації України та Проєктом USAID «Комплексна карта шляху для розвитку кадрового потенцiалу у сферi кiбербезпеки».

Програма конференції IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір

  • Вплив кiбератак на роботу державних та приватних компанiй 
  • Шляхи та кроки для посилення кiберзахисту 
  • Тенденцiї, тренди та новi виклики перед країною, органiзацiями та кiберфахiвцями 
  • Зміни в державній політиці на національному та місцевому рівні, в тому числі роль державного регулювання на оперативні спроможності в кіберзахисті 

Спікери конференції IT Meets: Кібербезпека – Уроки війни та практичний вимір

  • Олександр Потій, заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
  • Назар Тимошик, заступник начальника 4 відділу Управління CERT-UA Держспецзв’язку
  • Володимир Ілібман, керівник напрямку кібербезпеки Cisco Systems Ukraine.
  • Андрій Давидюк, заступник начальника відділу Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку, Tech Researcher, The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE)
  • Андрій Перевезій, незалежний експерт-аудитор з інформаційної та кібербезпеки
  • Олександр Кулепін, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Джерело: Speka.media

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