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В “Українському домі” столиці з тріумфом демонструється виставка “Марія малює: 100 невідомих картин Примаченко”

Дата: 27.07.2023
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Експозиція в “Українському домі” “Марія малює: 100 невідомих картин Примаченко” викликала великий наплив киян і туристів: дві величезні зали буквально набиті людьми, і потік відвідувачів не вичерпується. Видання Фокус констатує: дивовижні звірі та квіти на полотнах народної художниці привабливі для української публіки, особливо під час війни.

Виставка в “Українському домі” організована з розмахом: на будівлі величезний бігборд із “фірмовим” левом Марії Примаченко, під експозицію виділено дві основні зали. В одному — “проблемніший” живопис, присвячений Чорнобильській катастрофі. В іншому — світліший за настроєм.

Організатори виставки вгадали з картиною, вибраною для афіші виставки. Картина "Дика красавиця коброю грається" написана Марією Примаченко за два роки до розвалу СРСР. Лев на полотні нагадує українцям ЗСУ, а змія, яку він придавив - ворогів України...

Десятки відвідувачів одночасно знімають на мобільні телефони творіння народної художниці. Їхню вартість сьогодні в середньому оцінюють від $8 до $30 тис. На благодійному аукціоні в травні 2022 року картину “Квіти виросли біля четвертого блоку”, стартувавши з $5 тис., продали за рекордну суму — $500 тис. Покупець — українець, який живе за кордоном. Гроші пішли на ЗСУ. Поки що це найдорожче українське полотно.

Виставка в “Українському домі” працюватиме ще протягом місяця – до 27 серпня.

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