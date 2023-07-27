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Президент привітав з днями народження генералів Залужного і Сирського

Дата: 27.07.2023
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Президент Володимир Зеленський привітав Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ і угруповання “Хортиця” Олександра Сирського з Днями народження, які обидва святкували в липні.

Президент подарував Залужному нагородну зброю, а Сирському – картину. Про це повідомили в пресслужбі Зеленського.

“Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня)”, – зазначив президент.

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