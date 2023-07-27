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На підтримку українського контрнаступу: на фронт передано водночас 1700 безпілотників “Армії дронів”

Дата: 27.07.2023
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1700 ударних і розвідувальних коптерів, "вишикуваних" в Києві перед відправкою на фронт, передали російським окупантам традиційне українське побажання... Фото з інстаграм-сторінки Ліберових

Уряд відправляє на фронт 1700 ударних і розвідувальних БПЛА, придбаних у рамках програми “Армія дронів”, повідомляє віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Підтримуємо контрнаступ — відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них — ударні та розвідувальні коптери. “Пташки” зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. Всі безпілотники придбані в межах державної програми “Армія дронів”. Дякую президенту за підтримку програми та особисту увагу!”, - написав Федоров у телеграм-каналі в середу.

На відео, яке опублікував міністр, видно, що дрони вишикувані в якусь фразу. “Ось таке от красномовне послання окупантам із 1700 дронів, які вже сьогодні відправились до наших хлопців на фронт завдяки Армії Дронів”, – підписали відповідну світлину, де вже все чітко видно, фотографи Костянтин і Влада Ліберови, які спеціалізуються на фотодокументуванні сучасної війни – на своїй сторінці в Instagam (libkos).

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