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Українська гімнастка виборола дві медалі на змаганнях у Мілані

Дата: 26.07.2023
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Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко тріумфувала на змаганнях в італійському Мілані, повідомляє Спорт24.

 Представниця нашої країни спочатку виступала з обручем та отримала за свою програму від суддів 35,250 бала. Цей результат дозволив Вікторії виграти срібну медаль. Чемпіонкою стала італійка Софія Раффаелі(35,900), а ось третє місце посіла Дарʼя Варфоломеєва з Німеччини.
Далі Онопрієнко змагалася у вправах зі стрічкою. Її виступ оцінили у 32,500 бала. Українка отримала “золото” і стала чемпіонкою. Одразу за нею розташувалися представниця Болгарії Боряна Калейн (31,700) та німкеня Дарʼя Варфоломеєва (30,500).

Зазначимо, що від України на Кубок світу з художньої гімнастики відправилися Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка, Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єлизавета Азза, Аліна Мельник та Олександра Ющак.

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