Українська гімнастка виборола дві медалі на змаганнях у Мілані

Представниця нашої країни спочатку виступала з обручем та отримала за свою програму від суддів 35,250 бала. Цей результат дозволив Вікторії виграти срібну медаль. Чемпіонкою стала італійка Софія Раффаелі(35,900), а ось третє місце посіла Дарʼя Варфоломеєва з Німеччини.

Далі Онопрієнко змагалася у вправах зі стрічкою. Її виступ оцінили у 32,500 бала. Українка отримала “золото” і стала чемпіонкою. Одразу за нею розташувалися представниця Болгарії Боряна Калейн (31,700) та німкеня Дарʼя Варфоломеєва (30,500).

Зазначимо, що від України на Кубок світу з художньої гімнастики відправилися Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка, Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єлизавета Азза, Аліна Мельник та Олександра Ющак.