Новими високовмотивованими бійцями поповнюються лави українських захисників

Добровольчі українські підрозділи, які стали частиною ЗСУ, активно продовжують рекрутингові заходи і підготовку поповнення лав Збройних Сил високомотивованими і якісно вишколеними бійцями.

“Допоки ворог топче своїм чоботом нашу країну, ми не опустимо зброї! А тому варто засукати рукави та братися до важкої воєнної праці”, – звертаються до українців на фейсбук-сторінці тактичної групи “Реванш”

“Триває підготовка нових бійців реваншистів, що вже в серпні вирушать на виконання бойових завдань на фронті”, – наголошують на сторінці групи, у складі якої воює, зокрема, і Фагот, лідер гурту “Танок на майдані Конго”. “Батальйон Братство здійснює набір до спеціяльної розвідувально-диверсійної роти. Діяльність бійців цієї роти дуже небезпечна, але дуже ефективна”, – пише тим часом на своїй фейсбук-сторінці лідер “Братства” Дмитро Корчинський. “Нам потрібні найбільш відчайдушні люди, які готові на карту поставити життя. Добре подумайте, перш ніж телефонувати за цими номерами”, – попереджає Корчинський. Окрім того, тривають додаткові рекрутингові заходи для добровольців, які мають збільшити кількість бійців у підрозділах, які демонструють високі результати у наступальних діях і нищать максимальну кількість російських окупантів на найбільш гарячих відтинках фронту, – зокрема, у ці дні рекрутингові заходи у Львові проводить знаменита Третя окрема штурмова бригада ЗСУ.

Водночас, українське суспільство максимально гуртується в справіі волонтерської допомоги Збройним Силам. Кожна додаткова гривня у якості донатів на ЗСУ – це новий патрон, снаряд чи ракета на голови ворогів України.

Правда за нами, Україна переможе!