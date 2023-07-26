Новітня українська розробка САУ “Богдана” має шанси підкорити світові ринки військової техніки

Нова розробка українського виробництва – самохідна артилерійська установка “Богдана”, має високий експортний потенціал.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Зазначається, що навіть ще до великої війни цією гаубицею українського виробництва цікавилися Марокко, Малайзія, Саудівська Аравія та Єгипет.

“На світовому ринку багато конкурентів, але вони дорогі й мають великий термін постачання. На тендерах, де ми зустрічалися, залежно від комплектації та версії “Богдана” коштує на 30-50% менше, ніж французькі гаубиці Caesar”, – пояснив Владислав Бельбас, директор “Української бронетехніки”, яка експортувала САУ.

Крім того, саме зараз українські приватні та державні компанії отримали унікальну можливість перевірити свою техніку в умовах реальних бойових дій і використати цей досвід для її модернізації. Цього часто не мають навіть передові західні виробники.

“На перевірену в бойових умовах українську військову техніку може зрости попит у світі. Україну часто порівнюють з Ізраїлем, адже обидві країни багато років перебувають у стані війни. Коли мова заходить про ізраїльську зброю, то всі розуміють, що вона виробляється для знищення ворогів, а не для парадів чи танкових біатлонів. Такий же бренд можуть мати українські розробки, які роками гартуються у війні проти росіян”, – йдеться в матеріалі.

Детальніше про те, які ще українські розробки мають експортний потенціал, читайте за посиланням.