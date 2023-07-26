Навіть в часі війни IT-сфера дає поштовх розвитку економіки й бізнесу в Україні

IT-сфера в Україні вже давно є одним з найпопулярніших та найприбутковіших факторів розвитку нашої економіки. Експорт таких послуг приносить понад 5 млрд доларів на рік. Такі показники навіть під час війни дають поштовх для розвитку економіки, вітчизняного та іноземного бізнесу, пише dsnews.ua.

З початку повномасштабного вторгнення Україну охопило масове безробіття — більшість підприємств скорочували штат на 40%. IT-галузь лишилась чи не порівняно стабільною галуззю. Українські IT-компанії продовжують розвиватись, створювати нові робочі місця та робити акцент не тільки на вже класичному аутсорсингу, а й на створенні продуктів та експорту якісних послуг і консалтингу.

Яскравим прикладом є український стартап Petcube, який вже протягом 11 років розробляє гаджети для догляду за домашніми тваринами й підкорює не лише американський, але і європейський ринок. У 2018 році продукти компанії були присутні у 3000 магазинах серед яких Best Buy, Petco, Bath&Beyond у США та Softbank у Японії. Того ж року Petcube вдалося залучити $25 млн інвестицій завдяки своєму успіху на американському ринку. З 2020 року ко-фаундер стартапу Ярослав Ажнюк розвиває й інші бізнеси, створивши дизайн студію під назвою О0 із середнім чеком у $15 000. Важливо, що один з головних офісів Petcube базується у Києві. Нещодавно стало відомо, що вперше за весь час роботи стартапу його продукція офіційно з’явиться в Україні.

Також сьогодні ринок наповнений новими гравцями. Одним з таких є український стартап Workee, який створює систему управління онлайн-бізнесом для фрілансерів та нещодавно залучив фінансування на $900 000 у зв’язку із чим його оцінка досягла $9–12 млн.

Не відстає від Workee й Saldo Apps, який створює комплексну фінтех-екосистему мобільних та веб-сервісів. Saldo Apps надає користувачам можливість відстежувати, управляти та оптимізувати свої фінанси. За даними аналітичної компанії Sensor Tower у 2022 році додатки від Saldo Apps мали понад 1 млн завантажень, понад $1 млн доходу та входили до ТОП 5 App Store у своїх категоріях.

За кермом амбітного проєкту — український підприємець Радомир Новкович. Хоча Радомир ще в 2004 році здобув ступінь бакалавра в Одеському державному екологічному університеті, проте свою кар’єру одесит побудував у технологічній сфері. З 2014 року Новкович створює власні стартапи. Окрім вже згаданого Saldo Apps, він є засновником компанії зі створення та просування мобільних додатків Tonti Laguna Mobile та RadASO — агентства мобільного маркетингу, що у 2022 р. першим в Україні стало фіналістом міжнародної премії App Growth Awards.

Український “банк в телефоні” Monobank, що вийшов з бета-версії у 2017 році під керівництвом українського бізнесмена та співзасновника компанії Fintech Band Олега Гороховського, анонсував вихід на польський ринок. З’явившись під брендом Stereo by Mono, вони проголосили Польщу стратегічним ринком в рамках своїх глобальних амбіцій. Цей рух продовжує міжнародну експансію Monobank, що була запланована ще до повномасштабного російського вторгнення.

Більшість підприємців переконані, що IT-галузь має гарну перспективу. Причиною для оптимізму є те, що наш ІТ-сектор у час великої війни розкрив свій потенціал у напрямку miltary-tech — технологічних військових стартапів. Зокрема, у травні 2023 було анонсовано, що український miltech стартап DRILL, який пропонує віртуальні тренування з пістолета та карабіна, відкрив власний бізнес в США. Ідея Drill з’явилася в Олександра Гусарова ще у 2021 році. До 24 лютого Олександр 10 років займався стрільбою. Після повномасштабного вторгнення він спільно з колишнім учасником АТО розпочали реалізацію ідеї своїм коштом, без залучених інвестицій.

Згідно з останніми даними, наразі додатком користується понад 40 000 тис. осіб, середнє перебування в застосунку — 35 хв на день. Команда DRILL складається з 20 людей. Серед них ветерани війни в Україні та закордоном, досвідчені інструктори зі стрільби, призери міжнародних змагань та члени стрілецьких асоціацій.

Як висновок, можна впевнено стверджувати, що український IT-сектор здатний адаптуватися та знайти нові можливості навіть у найважчих умовах. Він дає впевненість в тому, що українська IT-галузь й надалі розвиватиметься та впливатиме на світ у глобальних масштабах.