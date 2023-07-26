“Геть з України!” – МЗС Чехії різко відреагувало на заяву росії про “русофобію”

Міністерство закордонних справ Чехії різко відреагувало на заяви РФ щодо звинувачень у “русофобії”.

Про це йдеться у повідомленні чеського МЗС у Twitter, повідомляє “Європейська правда”.

У своєму дописі чеське зовнішньополітичне відомство навело заяву МЗС РФ, у якій йшлося про “хронічні проблеми Чехії” і “подальше сповзання Праги до русофобського курсу”.

У відповідь МЗС Чехії згадало про агресію РФ проти України.

“Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбардуємо шпиталі й не окупуємо сусідів. Геть з України!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня керівник департаменту безпеки Міністерства закордонних справ Чехії Мартін Повейсіл заявив, що вважає Росію “прямою військовою загрозою” для країни та її східних союзників по НАТО. Перед цим міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не перестане бути загрозою для сусідів.