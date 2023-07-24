У ЮНЕСКО засудили варварський ракетний обстріл Одеси росією

У ЮНЕСКО відреагували на ракетний обстріл центру Одеси. Там наголосили, що організація “глибоко стривожена та рішуче це засуджує”.

Про це йдеться у офіційній заяві ЮНЕСКО.

Керівниця ЮНЕСКО Одрі Азуле зазначила, що ракетний удар по центру Одеси є “ескалацією насильства проти культурної спадщини України”. Атаку вони назвали “зухвалою”.

“ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, скоєний російськими військами, внаслідок якого було завдано ударів по кількох культурних об’єктах у центрі Одеси, де розташований об’єкт Світової спадщини “Історичний центр Одеси”, – йдеться в заяві організації.

У ЮНЕСКО зазначили, що відправлять до Одеси свою місію для оцінки завданих збитків.

“Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства щодо культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов’язань з міжнародного права, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року”, — заявила Одрі Азуле.

Нагадаємо, у січні 2023 року до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО потрапили понад 50 об’єктів у центрі Одеси.

Зазначимо, що в Одесі після нічної ракетної атаки РФ 23 липня пошкоджено понад два десятки пам’яток архітектури разом зі Спасо-Преображенським кафедральним собором.