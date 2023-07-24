Москву розбудили вибухи біля військових відомств держави-агресорки

Атака безпілотниками Москви вранці 24 липня – операція Головного управління розвідки Міноборони.

Про це пише LIGA.net.

За даними джерел, дрони атакували будівлі Міноборони Росії у центрі Москви. Ще один безпілотник упав біля установи, яка займається кібервійною.

“Столицю країни-окупанта Росії нібито атакували БпЛА, у мережі з’являються фото та відео з місця події”, – йдеться у повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що нібито один із дронів впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ.

Нагадаємо, о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста. Пропагандисти заяви про атаку безпілотників.

Згодом у Міністерстві оборони країни-агресорки Росії заявили про атаку на Москву. Там традиційно звинуватили у цьому Україну. Атаку у Росії назвали “терористичною”.

Джерело: ТСН