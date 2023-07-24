24 серпня кінооб’єднання «Вавилон’13» презентує українцям фільм “День Незалежності”

Про це в Івано-Франківську на пресконференції повідомила комунікаційниця «Вавилон’13» Марія Кравченко, передає кореспондент Укрінформу.

«На День Незалежності ми презентуємо новий фільм від «Вавилон’13», режисером якого став Володимир Тихий. Це буде світле і легке кіно. Це – щирий портрет українців. Ми зняли його у 2022 році, коли вся Україна святкувала поміж сирен та інших подій», – зазначила Кравченко.

За її словами, фільм має назву «День Незалежності». Для його створення вісім знімальних груп торік 24 серпня виїхали в різні міста та регіони і зафільмували, як українці проводили цей день.

Кравченко переконана, що це кіно розповідає «про кожного з нас, для кожного українця і показує, якими ми є».

Володимир Тихий — український кінорежисер, сценарист та продюсер документальних та ігрових фільмів.

«Вавилон’13» — неформальне кінооб’єднання з виробництва короткометражного та повнометражного українського документального кіно, до якого входив цілий ряд відомих українських режисерів та операторів. «Вавилон’13» розпочав свою діяльність коротким відео: Prologue, що було записано на Михайлівській площі 30 листопада 2013 року.