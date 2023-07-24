24 серпня кінооб’єднання «Вавилон’13» презентує українцям фільм “День Незалежності”

Про це в Івано-Франківську на пресконференції повідомила комунікаційниця «Вавилон’13» Марія Кравченко, передає кореспондент Укрінформу.
«На День Незалежності ми презентуємо новий фільм від «Вавилон’13», режисером якого став Володимир Тихий. Це буде світле і легке кіно. Це – щирий портрет українців. Ми зняли його у 2022 році, коли вся Україна святкувала поміж сирен та інших подій», – зазначила Кравченко.
За її словами, фільм має назву «День Незалежності». Для його створення вісім знімальних груп торік 24 серпня виїхали в різні міста та регіони і зафільмували, як українці проводили цей день.
Кравченко переконана, що це кіно розповідає «про кожного з нас, для кожного українця і показує, якими ми є».
«Вавилон’13» — неформальне кінооб’єднання з виробництва короткометражного та повнометражного українського документального кіно, до якого входив цілий ряд відомих українських режисерів та операторів. «Вавилон’13» розпочав свою діяльність коротким відео: Prologue, що було записано на Михайлівській площі 30 листопада 2013 року.
“День Незалежності” – друга робота Тихого за час повномасштабного вторгнення. Вона є своєрідним продовженням стрічки ”День українського добровольця”, що вийшла у червні 2022 року та здобула нагороди Варшавського кінофестивалю, Sheffield Doc/Fest і стала першим українським фільмом, який придбав BBC.
Світова прем’єра “Дня Незалежності” відбулася на фестивалі Docudays UA. Тут стрічка Тихого була представлена в національному конкурсі. Також фільм побореться за нагороду Одеського кінофестивалю, який пройде у Чернівцях 19-26 серпня.