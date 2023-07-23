У козацькій церкві в Холодному Яру повінчалася пара, яка святкує “золоте весілля”

23 липня Любов і Анатолій Гніденки з Кропивницького повінчалися у холодноярському храмі Петра Калнишевського. До того вони прожили у щасливому шлюбі 50 років – тож таким чином відсвяткували “золоте весілля” у місці, овіяному легендами й красивому природою.

73-річний Анатолій Степанович знає ціну життю – йому було 36 років, коли брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (з жовтня 1986 року). Разом з дружиною місце для вінчання обирали не з чуток – самі бували вже у Холодному Яру раніше, полюбили це місце – і козацький храм, оригінальні хрести на куполах якого “виростають” з тризубців…

- Від початку повномасштабного вторгнення росії – це десь п’яте-сьоме вінчання у нашому храмі, – говорить його настоятель, отець Василь (Циріль). – До початку епідемії ковіду та повномасштабної війни такі події були значно частішими, у 2015-2017 роках щороку десь по 20 вінчань і хрещень дітей було…

На фоні новин 23 серпня, коли в Одесі рашистами зруйновано найбільший православний храм – новина з Холодного Яру виглядає світлим промінчиком зі сподіванням скорої Перемоги Добра над злом.

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!