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У козацькій церкві в Холодному Яру повінчалася пара, яка святкує “золоте весілля”

Дата: 23.07.2023
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Вінчання Анатолія Степановича і Любові Василівни Гніденків. 23 липня 2023 року

23 липня Любов і Анатолій Гніденки з Кропивницького повінчалися у холодноярському храмі Петра Калнишевського. До того вони прожили у щасливому шлюбі 50 років – тож таким чином відсвяткували “золоте весілля” у місці, овіяному легендами й красивому природою.

73-річний Анатолій Степанович знає ціну життю – йому було 36 років, коли брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (з жовтня 1986 року). Разом з дружиною місце для вінчання обирали не з чуток – самі бували вже у Холодному Яру раніше, полюбили це місце – і козацький храм, оригінальні хрести на куполах якого “виростають” з тризубців…

- Від початку повномасштабного вторгнення росії – це десь п’яте-сьоме вінчання у нашому храмі, – говорить його настоятель, отець Василь (Циріль). – До початку епідемії ковіду та повномасштабної війни такі події були значно частішими, у 2015-2017 роках щороку десь по 20 вінчань і хрещень дітей було…

На фоні новин 23 серпня, коли в Одесі рашистами зруйновано найбільший православний храм – новина з Холодного Яру виглядає світлим промінчиком зі сподіванням скорої Перемоги Добра над злом.

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

У 1986 році Анатолій Гніденко захищав Україну від наслідків аварії на ЧАЕС...

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