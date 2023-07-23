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У Євросоюзі чітко визнали воєнним злочином останній ракетний удар Росії по історичному центру Одеси

Дата: 23.07.2023
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Спасо-Преображенський собор Одеси вранці 23 липня... Фото з фейсбук-сторінки Президента України Володимира Зеленського

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав воєнним злочином останній удар Росії, від якого сильно постраждав історичний центр Одеси. Заяву він опублікував у своєму Twitter, пише “Європейська правда”.

“Постійний ракетний терор проти Одеси, міста, що має захисний статус ЮНЕСКО – це ще один воєнний злочин Кремля. Також зруйновано головний православний собор міста, об’єкт світової культурної спадщини”, – заявив Боррель, додавши, що постраждали також сотні інших історичних пам’яток по всій Україні.

Раніше свої реакції опублікували інші західні міністри закордонних справ і посли, а також президентка Молдови.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять “Оніксів”. Сили ППО збили 9 ракет.

Спасо-Преображенський собор був найбільшим храмом Одеси - у ньому могли молотися водночас 12 тисяч прихожан... Фото з фейсбук-сторінки Президента України Володимира Зеленського

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