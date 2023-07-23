У Євросоюзі чітко визнали воєнним злочином останній ракетний удар Росії по історичному центру Одеси

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав воєнним злочином останній удар Росії, від якого сильно постраждав історичний центр Одеси. Заяву він опублікував у своєму Twitter, пише “Європейська правда”.

“Постійний ракетний терор проти Одеси, міста, що має захисний статус ЮНЕСКО – це ще один воєнний злочин Кремля. Також зруйновано головний православний собор міста, об’єкт світової культурної спадщини”, – заявив Боррель, додавши, що постраждали також сотні інших історичних пам’яток по всій Україні.

Раніше свої реакції опублікували інші західні міністри закордонних справ і посли, а також президентка Молдови.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять “Оніксів”. Сили ППО збили 9 ракет.