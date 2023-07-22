У тимчасово окупованому Криму – нова серія вибухів: ЗСУ знищили російські склади боєприпасів

У суботу, 22 липня, в Криму пролунала серія вибухів, внаслідок яких сталася пожежа поблизу селища Октябрське, розташованого приблизно за 43 км від Сімферополя. Окупаційна «влада» Криму повідомила про атаку безпілотників.

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов спочатку повідомив про атаку безпілотників «по інфраструктурних об’єктах» Красногвардійського [Курманського] району окупованого Криму. Саме в цьому районі розташоване селище Октябрське.Згодом Аксьонов визнав, що внаслідок удару БПЛА “сталася детонація на складі боєприпасів”. За його словами, було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця вибухів, а «для мінімізації ризиків» рух Кримською залізницею припинено. Постраждалих внаслідок вибухів, як заявив кримський гауляйтер, немає.У соцмережах тим часом ширяться відеокадри, на яких видно величезні клуби диму від пожежі неподалік залізничної станції Елеваторна в селі Октябрьске, де, ймовірно, і сталося влучання по складу боєприпасів.Відповідний удар завдали Сили оборони України, йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Телеграм. Що відбувається в Криму: останні новини Уночі 17 липня на Керченському мосту стався вибух, унаслідок чого обвалився один з прольотів.

У ніч на 19 липня на Старокримському полігоні в окупованому Криму пролунали вибухи. Так звана “влада” півострова заявила про евакуацію місцевого населення в декількох населених пунктах поблизу.

20 липня чули “бавовну” біля Новофедорівського аеродрому в Криму. Після свого повномасштабного вторгнення російські загарбники використовують цей аеродром для атак по Україні.