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Дмитро Ярош: “Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!”

Дата: 22.07.2023
Автор:
Український націоналіст Дмитро Ярош, який стояв біля витоків організацій “Тризуб” і Правий сектор” та Української Добровольчої Армії, а перед повномасштабним вторгненням росії став радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, відреагував на брехливу, маніпулятивну й нахабну заяву путіна стосовно історії та територій Польщі.
“Скажу декілька слів, стосовно заяв кремлівського фюрера путіна про Польщу, – написав Ярош на своїй сторінці у Facebook. – У нас, українців і поляків, століттями, були непрості стосунки… Ми, або були Братами, і разом воювали проти всіх ворогів, або якась «*ука» додавала нам шовінізму, імперіалізму – і ми воювали між собою…
У цьому випадку ми, спільно і завжди, програвали…
У XXI сторіччі, ми – Україна і Польща – маємо шанс створити військово-політичний Союз, який буде оберегом нашої Державності та протиставиться, під гаслом Бог, Держава, Свобода, всім руйнівним імперським віянням та діям.
Наше майбутнє, України та Польщі, у єдності – не формальній, а реальній…
Геть шовінізм, історичну ворожнечу, національну ненависть!
Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!” – заявив Дмитро Ярош.

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