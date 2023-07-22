Дмитро Ярош: “Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!”

Український націоналіст Дмитро Ярош, який стояв біля витоків організацій “Тризуб” і Правий сектор” та Української Добровольчої Армії, а перед повномасштабним вторгненням росії став радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, відреагував на брехливу, маніпулятивну й нахабну заяву путіна стосовно історії та територій Польщі.
“Скажу декілька слів, стосовно заяв кремлівського фюрера путіна про Польщу, – написав Ярош на своїй сторінці у Facebook. – У нас, українців і поляків, століттями, були непрості стосунки… Ми, або були Братами, і разом воювали проти всіх ворогів, або якась «*ука» додавала нам шовінізму, імперіалізму – і ми воювали між собою…
У цьому випадку ми, спільно і завжди, програвали…
У XXI сторіччі, ми – Україна і Польща – маємо шанс створити військово-політичний Союз, який буде оберегом нашої Державності та протиставиться, під гаслом Бог, Держава, Свобода, всім руйнівним імперським віянням та діям.
Наше майбутнє, України та Польщі, у єдності – не формальній, а реальній…
Геть шовінізм, історичну ворожнечу, національну ненависть!
Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!” – заявив Дмитро Ярош.