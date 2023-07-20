У гайдамацькій Медведівці на Черкащині відкрили виставку “Портрети війни”, створену добровольцем ЗСУ Дмитром Бур’яном

У Медведівському краєзнавчому музеї відкрито виставку «Портрети війни». Автор – Дмитро Бур’ян, митець-військовослужбовець 406 артилерійської бригади, повідомляє “Козацький край” з посиланням на інформацію Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”.

Народився Дмитро Бур’ян 12 лютого 1990 р. у Черкасах. З 5-ти років навчався у Черкаській дитячій школі малювання ім. Данила Нарбута.

У 2008 р. закінчив Державну художню середню школу ім. Т. Г. Шевченка в місті Києві, у 2014 р. – Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, здобувши кваліфікацію “художник-скульптор”.

У 2016 р. проходив строкову службу в інженерних військах Збройних сил України.

З 2019 р. — викладач «Основ рисунку та пластичної анатомії» в Черкаському державному бізнес-коледжі.

З початком повномасштабного вторгнення, з лютого 2022 р., добровольцем приєднався до лав ЗСУ.

Роботи, представлені на виставці «Портрети війни», були створені у період кінця 2022 – початку 2023 року і вперше презентовані в бліндажі до Дня Збройних сил України в місці дислокації військового підрозділу – на Миколаївщині.

«Зробив міні-виставку портретів захисників. На нашому спостережному пункті. Тримаймося! Разом переможемо. Москва впаде», – так лаконічно підписав свою експозицію художник у військовому строї.

Всі малюнки написані вугільним олівцем. За словами митця, ідеї народжувалися у бліндажі, а малював – після наряду: «Малюється краще вже після наряду, десь у спокійному місці. Здебільшого я працюю вугільним олівцем. Його особливість – малювати треба в один “присіст”, адже усі виправлення потім дуже видно, такий спосіб має назву “alla prima” – з першого разу. Спочатку – замальовка звичайним графітним олівцем, а потім вже йде робота вугільним олівцем».

У Медведівському краєзнавчому музеї ця виставка є другою персональною черкаського митця. Перша виставка «Отамани Холодного Яру і Чорного лісу» експонувалася в 2018 р., отримавши безліч схвальних відгуків.

Дмитро розповідає: “Я малював портрети військових до великої війни, в період АТО. Малював військовослужбовців, яких не знав і знав особисто, робив скульптури, присвячені їм. На цій виставці частина робіт присвячена загиблим героям, а частина – тим, хто і зараз воює”.

Одна з робіт митця присвячена оборонцю Донбасу та волонтеру Павлу Собку. Вона називається “Черкаський козак”. Це один з перших портретів з серії, що присвячена загиблим захисникам.

“Ми з ним особисто не були знайомі, але мали багато спільних друзів у Черкасах. Він загинув, обороняючи Донбас. Був дуже світлою людиною, до великої війни постійно возив волонтерську допомогу з Черкащини на схід, а потім і сам пішов воювати”, – розповідає Дмитро Бур’ян. Також є робота, присвячена режисеру монтажу фільмів “Захар Беркут” та “Черкаси” Віктору Ониську. Він також загинув, захищаючи Україну.

Портрет Василя Сліпака військовослужбовець малював, коли було обговорення, чиїм ім’ям назвати консерваторію у Києві, замість імені російського композитора: “І в мене зародилася ідея, що консерваторію можна назвати іменем Василя Сліпака, адже війна триває, не зрозуміло, коли завершиться, і саме людина, яка була визнаним у світі солістом Паризької опери, яка приїхала добровільно воювати за Україну, достойна, щоб на неї рівнялися інші”.

Свій автопортрет Дмитро Бур’ян намалював у темряві, оскільки були постійні перебої з електропостачанням. “Цей автопортрет я малював як зріз часу, щоб пам’ятати, що так було, і чому так було”, – каже Дмитро Бур’ян.

Після перемоги митець планує працювати за фахом – створювати скульптури.